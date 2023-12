Rencontres Zef et Mer Médiathèque Luce Courville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Rencontres Zef et Mer Médiathèque Luce Courville Nantes, 10 février 2024, Nantes. Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 16:15 –

Gratuit : oui Sur inscription Dans le cadre du festival qui valorise les artistes puisant leur inspiration dans les racines bretonnes, trois compagnies de conteurs défendent leur tout nouveau spectacle dans un format de 30 minutes, pour vous entraîner dans leur monde. Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Médiathèque Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque Luce Courville Nantes Latitude 47.26191135099998 Longitude -1.5742109839999898 latitude longitude 47.261911351, -1.574210984

Médiathèque Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/