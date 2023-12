Cet évènement est passé Le corps dans tous ses états Médiathèque Luce Courville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le corps dans tous ses états Médiathèque Luce Courville Nantes, 20 janvier 2024 19:00, Nantes. 2024-01-20

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Tout public à partir de 14 ans Avec l’association Contes de traverse dans le cadre des Nuits de la lecture Ouvrez grand vos oreilles et écoutez des contes sur le thème du corps. Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr Détails Heure : 19:00 - 08:41 Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Médiathèque Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes

