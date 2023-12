Séance contes et atelier : rois, reines… Médiathèque Lubersac, 28 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 10:00:00

fin : 2023-12-28 12:00:00

Le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour propose une séance de conte sur le thème des rois, reines, princes et princesses… et un atelier de décoration d’une couronne.

Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Inscription conseillée.

Le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour propose une séance de conte sur le thème des rois, reines, princes et princesses… et un atelier de décoration d’une couronne.

Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Inscription conseillée

Le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour propose une séance de conte sur le thème des rois, reines, princes et princesses… et un atelier de décoration d’une couronne.

Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Inscription conseillée

EUR.

Médiathèque Rue du Général Souham

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze