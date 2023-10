Atelier : Découverte des 4 éléments Médiathèque Lubersac, 2 novembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour propose un atelier découverte des 4 éléments : air, feu, eau et terre ; activité manuelle. Activité manuelle : création d’un mini moulin à vent.

Animé par Nathalie Collet.

Pour tous les enfants de 3 à 10 ans accompagnés de leurs parents..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 12:00:00. EUR.

Médiathèque Rue du Général Souham

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Pays de Lubersac-Pompadour mediatheque center offers a workshop on the 4 elements: air, fire, water and earth; manual activity. Manual activity: creation of a mini windmill.

Led by Nathalie Collet.

For all children aged 3 to 10, accompanied by their parents.

La mediateca Pays de Lubersac-Pompadour propone un taller para descubrir los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra; actividad manual. Actividad manual: creación de un mini molino de viento.

Dirigido por Nathalie Collet.

Para todos los niños de 3 a 10 años, acompañados de sus padres.

Das Zentrum der Mediatheken des Pays de Lubersac-Pompadour bietet einen Workshop zur Entdeckung der 4 Elemente an: Luft, Feuer, Wasser und Erde; manuelle Aktivität. Manuelle Aktivität: Herstellung einer Mini-Windmühle.

Geleitet von Nathalie Collet.

Für alle Kinder von 3 bis 10 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze