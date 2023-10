Semaine bleue – dictée intergénérationnelle Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme, 7 octobre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

La dictée sera choisie et lue par Madame Michèle CELERIEN de l’Association Familiale de Livron-sur-Drôme.

Gratuit sur réservation. Organisé par le CCAS de Livron-sur-Drôme en partenariat avec la Médiathèque de Livron-sur-Drôme et l’Association Familiale.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. .

Médiathèque Louise Michel

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The dictation will be chosen and read by Madame Michèle CELERIEN from the Livron-sur-Drôme Family Association.

Free with reservation. Organized by the CCAS of Livron-sur-Drôme in partnership with the Médiathèque of Livron-sur-Drôme and the Association Familiale

El dictado será elegido y leído por la Sra. Michèle CELERIEN, de la Asociación Familiar de Livron-sur-Drôme.

Gratuito previa reserva. Organizado por la CCAS de Livron-sur-Drôme en colaboración con la Mediateca de Livron-sur-Drôme y la Asociación Familiar de Livron-sur-Drôme

Das Diktat wird von Frau Michèle CELERIEN von der Association Familiale de Livron-sur-Drôme ausgewählt und vorgelesen.

Kostenlos mit Reservierung. Organisiert vom CCAS von Livron-sur-Drôme in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Livron-sur-Drôme und der Association Familiale

Mise à jour le 2023-10-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme