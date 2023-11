Conte : bientôt l’hiver Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme, 29 novembre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

C’est l’automne. Les feuilles tombent, les jours deviennent plus courts et les nuits de plus en plus fraîches.

L’hiver approche, l’écureuil le sait et cela l’inquiète un peu….

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Médiathèque Louise Michel de Livron Place de la Madeleine

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s autumn. The leaves are falling, the days are getting shorter and the nights cooler.

The squirrel knows that winter is approaching, and that worries him a little…

Estamos en otoño. Las hojas caen, los días se acortan y las noches refrescan.

La ardilla sabe que se acerca el invierno, y eso le preocupa un poco…

Es ist Herbst. Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer und die Nächte immer kühler.

Der Winter naht, das weiß das Eichhörnchen und das macht ihm ein bisschen Sorgen …

