Au creux des ptites oreilles Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme, 18 novembre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Le rendez-vous pour faire le plein d’histoires… et en redemander !.

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Médiathèque Louise Michel de Livron Place de la Madeleine

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The place to be to fill up on stories? and come back for more!

Es el lugar perfecto para llenarse de historias… ¡y volver a por más!

Der Treffpunkt, um Geschichten zu tanken? und nach mehr zu verlangen!

