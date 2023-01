Atelier d’écriture médiathèque Louise Michel Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie

Atelier d’écriture médiathèque Louise Michel, 4 mars 2023, Annecy. Atelier d’écriture Samedi 4 mars, 10h00 médiathèque Louise Michel

entrée libre sur inscription.

Dis-moi Dix mots médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Meythet Annecy 74960 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr atelier d’écriture créative Osez l’aventure des Dis-moi dix mots à travers temps. Découvrir des livres passeurs et écrire une nouvelle courte » dare-dare » ou en » lambinant » à une « année-lumière » de soi, en « hivernage » ou avant que le jour se lève…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T12:00:00+01:00 ville d’Annecy

Détails Catégories d’Évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu médiathèque Louise Michel Adresse 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Meythet Ville Annecy Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville médiathèque Louise Michel Annecy Departement Haute-Savoie

médiathèque Louise Michel Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Atelier d’écriture médiathèque Louise Michel 2023-03-04 was last modified: by Atelier d’écriture médiathèque Louise Michel médiathèque Louise Michel 4 mars 2023 annecy Médiathèque Louise Michel Annecy

Annecy Haute-Savoie