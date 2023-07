L’ASSE s’invite à la Médiathèque Médiathèque Louise Labé Saint-Chamond, 16 septembre 2023, Saint-Chamond.

L’ASSE s’invite à la Médiathèque Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Louise Labé Réservation obligatoire pour la chasse aux trésors au 04 77 31 07 80

Venez découvrir notre fonds de conservation de livres et d’objets autour de l’ASSE et de son histoire à travers une chasse aux trésors, des films, des rencontres et une exposition. Venez vivre la passion verte !

Médiathèque Louise Labé 54, boulevard Waldeck Rousseau, 42400 Saint-Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 07 80 https://www.mediathequespaysdugier.org/contact/5-mediatheque-louise-labe-de-saint-chamond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Médiathèque Louise Labé