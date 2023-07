Café numérique: « Intelligences artificielles » Médiathèque Louis Aragon Rive-de-Gier, 8 juillet 2023, Rive-de-Gier.

Café numérique: « Intelligences artificielles » Samedi 8 juillet, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Gratuit sur inscription au 04 77 83 07 50

On ne parle plus que d’elles… Les IA ou pour être plus précis, les intelligences artificielles génératives. Texte, image, photos, vidéo, voix, elles se déploient sur un nombre assez vaste de domaines jusqu’alors réservés aux humains. Alors ou en sommes-nous ? Quelles promesses et de quels risques ces IA font-elles peser sur nos sociétés.

C’est entre humains et autour d’une petite boisson chaude que nous tâcherons d’élucider toutes ces questions.

Le samedi 08 juillet 2023 de 10:30 à 12:00

Condition d’accès : Gratuit sur inscription au 04 77 83 07 50

Public Adulte

