Nuit de la lecture : Tinta et le livre enchanté Médiathèque Louis Aragon Martigues, 20 janvier 2024, Martigues.

Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 17:30:00

Spectacle et lectures : Tinta et le livre enchanté et autres histoires. Avec Léa Casanova, dans le cadre de la nuit de la lecture dont le thème 2024 est le corps.

Entrée gratuite, à partir de 3 ans, sur inscription..

Tinta, est farfadet en chef du marchand de sable. Sa mission est de trouver la meilleure histoire du monde à raconter. Le problème ? Tinta est complètement zinzin.



Notre farfadet au caractère bien trempé va découvrir un livre géant dont vont s’échapper pleins d’aventures ! Musique, improvisation avec les enfants, humour… Que se cache-t-il dans ce fameux livre ?

Venez aider notre farfadet déjantée, elle va avoir besoin de vous !



A la fin du spectacle, les enfants passeront un moment avec Tinta pour en découvrir plus sur les personnages de son histoire à travers des lectures fantastiques !



Participez aux Nuits de la lecture 2024 !

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024. Elles seront cette année sur le thème du corps.

.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme de Martigues