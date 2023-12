Nuit de la lecture : lecture dansée Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Nuit de la lecture : lecture dansée Médiathèque Louis Aragon Martigues, 20 janvier 2024, Martigues. Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 15:00:00 Les bibliothécaires de la Médiathèque Louis Aragon vous lirons une sélection de livres aux enfants (et aux grands peut-être), dans le cadre de la nuit de la lecture dont le thème 2024 est le corps.

Entrée gratuite..

Les bibliothécaires de la Médiathèque Louis Aragon vous lirons une sélection de livres aux enfants (et aux grands peut-être), dans le cadre de la nuit de la lecture dont le thème 2024 est le corps.

Entrée gratuite.Familles

Participez aux Nuits de la lecture 2024 !

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024. Elles seront cette année sur le thème du corps. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme de Martigues Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Code postal 13500 Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues Latitude 43.404175 Longitude 5.051821 latitude longitude 43.404175;5.051821

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/