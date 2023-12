Exposition : Peindre un monde Médiathèque Louis Aragon Martigues, 12 janvier 2024, Martigues.

Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 10:00:00

fin : 2024-01-24 18:30:00

L’association martégale « 7 arts production » met à l’honneur le collectif de jeunes artistes de « l’Atelier peindre un Monde » crée et animé par l’artiste peintre Annabella Veracruz.

A la Médiathèque Louis Aragon de Martigues..

L’association martégale « 7 arts production » met à l’honneur le collectif de jeunes artistes de « l’Atelier peindre un Monde » crée et animé par l’artiste peintre Annabella Veracruz.

A la Médiathèque Louis Aragon de Martigues.

Leurs œuvres sont réalisées à la peinture à l’huile, à l’acrylique et/ou techniques mixtes comme du collage de papier, carton et tapisserie mais aussi l’utilisation du modeling past, de plâtre…

Pas moins de 30 enfants, âgés de 3 à 15 ans exposeront leurs œuvres uniques, expressives et colorées.



Annabella Veracruz accueille ses élèves chaque semaine dans son atelier situé dans le quartier de l’île à Martigues. Les enfants y apprennent des techniques de peinture tout en exprimant leur créativité.

Chaque enfant est accompagné et parfois des thèmes sont proposés, paysages, animaux, natures mortes…



Annabella Veracruz dirige chaque élève vers la création d’œuvres originales tout en s’appuyant sur le travail de peintre professionnel. Elle vise avant tout le plaisir, ludique, griffé ou chaque œuvre sera le fruit de la prouesse de son créateur.

.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme de Martigues