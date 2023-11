Kami musical de Noël Médiathèque Louis Aragon Martigues, 28 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Emile est fermement décidé à faire le plus beau sapin de Noël que l’on est jamais connu ! Venez écouter l’histoire de sa belle aventure, rythmée par la musique et quelques gourmandises…. Familles

2023-12-28 15:30:00 fin : 2023-12-28 17:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Emile is firmly determined to make the most beautiful Christmas tree we have ever known! Come listen to the story of his great adventure, punctuated by music and some treats…

¡Emile está firmemente decidido a hacer el árbol de Navidad más hermoso que jamás hayamos conocido! Ven a escuchar la historia de su gran aventura, acompañada de música y algunas delicias…

Emile ist fest entschlossen, den schönsten Weihnachtsbaum zu schaffen, den wir je gesehen haben! Hören Sie sich die Geschichte seines großen Abenteuers an, untermalt von Musik und einigen Leckereien …

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues