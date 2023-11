Le Noël de Jean Pain d’épice Médiathèque Louis Aragon Martigues, 16 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Spectacle de Noël familial : Théâtre, objets animés, mime, chanson et musique par la Cie Virgule.. Enfants

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Family Christmas show: Theater, animated objects, mime, song and music by Cie Virgule.

Espectáculo familiar de Navidad: Teatro, objetos animados, mimo, canto y música de Cie Virgule.

Weihnachtsshow für die ganze Familie: Theater, animierte Objekte, Pantomime, Gesang und Musik von Cie Virgule.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues