Tarkos a 60 ans ! Médiathèque Louis Aragon Martigues, 5 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le poète Christophe Tarkos est enfant de Martigues. Mort en 2004 à 40 ans, cette figure de la poésie contemporaine continue d’influencer nombre de poètes français..

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 20:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The poet Christophe Tarkos is a child of Martigues. Died in 2004 at the age of 40, this figure of contemporary poetry continues to influence many French poets.

El poeta Christophe Tarkos es hijo de Martigues. Fallecido en 2004 a la edad de 40 años, esta figura de la poesía contemporánea sigue influyendo en muchos poetas franceses.

Der Dichter Christophe Tarkos ist ein Kind von Martigues. 2004 im Alter von 40 Jahren verstorben, beeinflusst diese Figur der zeitgenössischen Poesie noch immer viele französische Dichter.

