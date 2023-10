Carnet de voyage Médiathèque Louis Aragon Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Retour d’expérience d’un Martégal à Madagascar et inauguration de l’exposition à la médiathèque Louis Aragon de Martigues..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Feedback from a Martégal in Madagascar and inauguration of the exhibition at the Louis Aragon media library in Martigues.

Comentarios de un Martégal en Madagascar e inauguración de la exposición en la mediateca Louis Aragon de Martigues.

Feedback eines Martégal in Madagaskar und Eröffnung der Ausstellung in der Louis Aragon Mediathek in Martigues.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de Martigues