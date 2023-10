Rencontre littéraire avec Jean-Claude Di Ruocco Médiathèque Louis Aragon Martigues, 4 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans ce roman noir prenant pour cadre la cité martégale, l’auteur Jean Claude Di Ruocco propose aux aventuriers du polar un temps de partage autour de son livre « Le pardon d’Alexandre ».

A la Médiathèque Louis Aragon, dans le quartier de L’île. Gratuit..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this dark novel set in the city of Martégale, author Jean Claude Di Ruocco invites thriller fans to share their thoughts on his book « Le pardon d’Alexandre ».

At the Médiathèque Louis Aragon, in the L’île district. Free admission.

En esta oscura novela ambientada en la ciudad de Martégale, el autor Jean Claude Di Ruocco invita a los aficionados al thriller a compartir sus impresiones sobre su libro « Le pardon d’Alexandre ».

En la Mediateca Louis Aragon, en el barrio de L’île. Entrada gratuita.

In diesem Kriminalroman, der die Stadt Martégale zum Schauplatz hat, lädt der Autor Jean Claude Di Ruocco Krimifans zu einem Austausch über sein Buch « Le pardon d’Alexandre » ein.

In der Mediathek Louis Aragon, im Viertel L’île. Kostenlos.

