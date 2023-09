Les paroles de plainte au travail et la santé (mentale) dans les entreprises Médiathèque Louis Aragon Martigues, 17 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des SISM, conférence par la sociologue Olivia Foli sur son livre : Les paroles de plainte au travail. Des maux indicibles aux conversations du quotidien..

2023-10-17 17:00:00 fin : 2023-10-17 18:30:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the SISM, conference by sociologist Olivia Foli on her book: Words of complaint at work. From unspeakable evils to everyday conversations.

En el marco del SISM, conferencia de la socióloga Olivia Foli sobre su libro: Palabras de queja en el trabajo. De males indescriptibles a conversaciones cotidianas.

Im Rahmen der SISM-Konferenz der Soziologin Olivia Foli zu ihrem Buch: Beschwerdewörter am Arbeitsplatz. Von unaussprechlichen Übeln bis hin zu alltäglichen Gesprächen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues