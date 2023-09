Conférence : de l’origine de l’univers à l’origine de la vie Médiathèque Louis Aragon Martigues, 14 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Depuis quelques décennies, l’humanité découvre avec stupeur l’immensité de l’Univers dont elle fait partie et dont elle est issue.

A la Médiathèque Louis Aragon, quartier de l’île.

Gratuit, inscription conseillée..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Over the last few decades, humanity has been stunned to discover the immensity of the Universe of which it is a part and from which it was born.

At the Médiathèque Louis Aragon, quartier de l’île.

Free, registration recommended.

En las últimas décadas, la humanidad ha descubierto atónita la inmensidad del Universo del que forma parte y del que ha nacido.

En la Médiathèque Louis Aragon, quartier de l’île.

Gratuito, se recomienda inscribirse.

Seit einigen Jahrzehnten entdeckt die Menschheit mit Erstaunen die Unermesslichkeit des Universums, von dem sie ein Teil ist und aus dem sie hervorgegangen ist.

In der Mediathek Louis Aragon, Quartier de l’île.

Kostenlos, Anmeldung empfohlen.

