Conférence : Victimes du travail Médiathèque Louis Aragon Martigues, 11 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Comment la psychanalyse pense-t-elle le traitement des « victimes » du travail par la médicalisation et la judiciarisation ? Conférence suivie d’une dédicace de l’ouvrage « Souffrance au travail et discours capitaliste » par l’autrice Françoise Denan..

2023-10-11 17:00:00 fin : 2023-10-11 18:30:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



How does psychoanalysis think about the treatment of “victims” of work through medicalization and judicialization? Conference followed by a dedication of the work “Suffering at work and capitalist discourse” by the author Françoise Denan.

¿Cómo piensa el psicoanálisis el tratamiento de las “víctimas” del trabajo a través de la medicalización y la judicialización? Conferencia seguida de una dedicatoria de la obra “Sufrimiento en el trabajo y discurso capitalista” de la autora Françoise Denan.

Wie denkt die Psychoanalyse über die Behandlung von „Opfern“ der Arbeit durch Medikalisierung und Judikalisierung? Konferenz mit anschließender Widmung des Werkes „Leiden am Arbeitsplatz und kapitalistischer Diskurs“ der Autorin Françoise Denan.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues