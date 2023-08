Lecture performance à trois voix Médiathèque Louis Aragon Martigues, 29 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Pauvre Baudelaiere, lecture performance à trois voix avec Laure Ballester, Christophe Roque et Jules Vipaldo..

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 20:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pauvre Baudelaiere, reading performance for three voices with Laure Ballester, Christophe Roque and Jules Vipaldo.

Pauvre Baudelaiere, espectáculo de lectura a tres voces con Laure Ballester, Christophe Roque y Jules Vipaldo.

Pauvre Baudelaiere, Lesungsperformance für drei Stimmen mit Laure Ballester, Christophe Roque und Jules Vipaldo.

