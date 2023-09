Concours de nouvelles : les aventuriers du polar Médiathèque Louis Aragon Martigues, 23 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La Médiathèque Louis Aragon de Martigues organise un concours de nouvelles policières dans le cadre d’un projet intitulé « Les aventuriers du polar à Martigues »..

2023-09-23 fin : 2023-11-26 . .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Louis Aragon Media Library in Martigues is organizing a competition for detective stories as part of a project entitled “The adventurers of crime fiction in Martigues”.

La Mediateca Louis Aragon de Martigues organiza un concurso de relatos policiales en el marco de un proyecto titulado “Los aventureros de la novela policíaca en Martigues”.

Die Mediathek Louis Aragon in Martigues organisiert im Rahmen des Projekts „Les aventuriers du Thriller à Martigues“ einen Wettbewerb für Kriminalgeschichten.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues