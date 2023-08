Exposition : Martigues la nuit Médiathèque Louis Aragon Martigues, 20 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du thème « les aventuriers du polar à Martigues » de ce dernier trimestre évènementiel de l’année 2023 proposé par la médiathèque de Martigues, le Photo Club de Martigues est heureux de vous présenter une exposition photographique..

2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 18:30:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the theme « the thriller adventurers in Martigues » of this last quarter of the year 2023 proposed by the media library of Martigues, the Photo Club of Martigues is happy to present you a photographic exhibition.

En el marco del tema « el thriller de aventureros en Martigues » de este último trimestre del año 2023 propuesto por la mediateca de Martigues, el Fotoclub de Martigues se complace en presentarles una exposición fotográfica.

Im Rahmen des von der Mediathek von Martigues vorgeschlagenen Themas „Abenteurer-Thriller in Martigues“ dieses letzten Quartals des Jahres 2023 freut sich der Fotoclub von Martigues, Ihnen eine Fotoausstellung zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de Martigues