Confrérie des lecteurs à haute voix Médiathèque Louis Aragon Martigues, 9 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous pour se retrouver entre amateurs de littérature, une occasion pour partager nos trouvailles et mettre en bouche des textes variés, classiques ou surprenants..

2023-09-09 17:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An appointment to meet among lovers of literature, an opportunity to share our findings and put in the mouth varied texts, classic or surprising.

Una cita de encuentro entre amantes de la literatura, una oportunidad para compartir nuestros hallazgos y ponernos en boca textos variados, clásicos o sorprendentes.

Ein Treffen zwischen Literaturliebhabern, eine Gelegenheit, unsere Erkenntnisse zu teilen und abwechslungsreiche Texte, klassische oder überraschende, in den Mund zu nehmen.

Mise à jour le 2023-08-14 par Office de Tourisme de Martigues