Cultures persanes : Voix de femmes, voix d’Iran Médiathèque Louis Aragon, 24 juin 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Franck Merger et Ali invitent le lecteur poète à la découverte de la poésie iranienne et exploreront la place des femmes poètes dans la société..

2023-06-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-24 16:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Franck Merger and Ali invite the poet reader to discover Iranian poetry and will explore the place of women poets in society.

Franck Merger y Ali invitan al poeta lector a descubrir la poesía iraní y explorarán el lugar de las mujeres poetas en la sociedad.

Franck Merger und Ali laden den Dichterleser ein, die iranische Poesie zu entdecken und werden den Platz von Dichterinnen in der Gesellschaft erkunden.

