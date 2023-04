Exposition : Inverser le Male Gaze Médiathèque Louis Aragon, 14 avril 2023, Martigues.

La Médiathèque Louis Aragon de Martigues vous propose une exposition intitulée Inverser le « Male Gaze » par sept artistes plasticiennes contemporaines.

Entrée gratuite.

Vernissage le vendredi 14 avril à 18h.

Dans le cadre du Festival Lumières de Femmes..

2023-04-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:30:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Médiathèque Louis Aragon in Martigues offers you an exhibition entitled Inverser le « Male Gaze » by seven contemporary female visual artists.

Free admission.

Opening on Friday 14 April at 6pm.

As part of the Lumières de Femmes Festival.

La Médiathèque Louis Aragon de Martigues le ofrece una exposición titulada Inverser le « Male Gaze » de siete artistas visuales femeninas contemporáneas.

Entrada gratuita.

Inauguración el viernes 14 de abril a las 18.00 h.

En el marco del Festival Lumières de Femmes.

Die Mediathek Louis Aragon in Martigues bietet Ihnen eine Ausstellung mit dem Titel Inverser le « Male Gaze » von sieben zeitgenössischen bildenden Künstlerinnen.

Der Eintritt ist frei.

Vernissage am Freitag, den 14. April um 18 Uhr.

Im Rahmen des Festivals Lumières de Femmes.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme de Martigues