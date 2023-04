Exposition Désirs de mondes Médiathèque Louis Aragon, 7 février 2023, Martigues.

Partenaire du SLPJ, la médiathèque accueille en février et mars l’exposition « Désirs de mondes », adaptation de la grande exposition qui était visible à Montreuil en décembre 2022..

2023-02-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Partner of the SLPJ, the media library hosts in February and March the exhibition « Desires of worlds », adaptation of the major exhibition which was visible in Montreuil in December 2022.

Socio de la SLPJ, la mediateca acoge en febrero y marzo la exposición « Desires of worlds », adaptación de la gran exposición que estuvo visible en Montreuil en diciembre de 2022.

Als Partner des SLPJ beherbergt die Mediathek im Februar und März die Ausstellung « Wünsche der Welten », eine Adaption der großen Ausstellung, die im Dezember 2022 in Montreuil zu sehen war.

