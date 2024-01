Bon temps au volant Médiathèque Louis Aragon Martigues, mardi 20 février 2024.

Bon temps au volant Journée de prévention organisée par le pôle info sénior du CIAS en partenariat avec la mutualité française Mardi 20 février, 10h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Organisée par la Mutualité Française SUD, cette journée a pour but de faire prendre en compte aux séniors des conséquences du vieillissement sur la conduite (vue, audition, médicaments) mais surtout d’adapter sa façon de conduire afin de conserver le plus longtemps possible son autonomie en toute sécurité. Cette journée pour 20 à 25 personnes se composera de modules autonomes de 20 minutes par personne.

Module « votre vue »

Animé par un opticien, ce module permet de rappeler que 90% des informations liés à la conduite passent par la vue et qu’il est nécessaire de faire des contrôles réguliers et d’ajuster ses corrections visuelles en fonction de son évolution. Un bilan visuel sera réalisé par l’opticien et une orientation vers un ophtalmologiste sera conseillée selon les résultats du contrôle.

Module « votre audition »

Animé par un audioprothésiste, il s’agit d’un bilan auditif complet où il sera rappelé l’importance de faire des contrôles réguliers de son audition car celle-ci est non seulement importante pour la conduite mais une faible audition est un grand facteur de risque pour les piétons qui n’entende pas le danger, sans oublier que l’audition est indispensable pour maintenir sa sociabilisation et éviter l’isolement. Une orientation vers un otorhino-laryngologiste sera conseillée selon les résultats du contrôle.

Module « alcool & médicaments »

Animé par un préventeur formé en addictologie, il rappellera l’impact que peuvent avoir les différents médicaments sur la conduite et les règles de prudence qui s’imposent lors de la prise de traitement. Il sera aussi abordé la question de l’alcool dont la plupart des usagers ne sont pas capables d’estimer le lien entre taux d’alcoolémie et quantité absorbé mais également l’interaction alcool-médicaments dont l’association multiplie les effets des produits. Une orientation vers des consultations en addictologie pourra être proposée.

Module « les nouvelles aides à la conduite »

Animé par un préventeur formé en sécurité routière, ce module permettra de présenter toutes les aides à la conduite moderne qui peuvent pallier certaines conséquences du vieillissement au volant et conserver son autonomie routière. Ces aides peuvent soit être ajoutées sur un véhicule existant, soit être des critères de choix lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule. Celles-ci seront d’abord principalement, les aides au stationnement, les détecteurs d’angles mort, l’aide au freinage d’urgence, les limiteurs de vitesses, les aides à l’orientation, toutes les aides techniques qui permettent de rester conducteur plus longtemps et en sécurité.

Module « conduire aujourd’hui »

Animé par des intervenants en sécurité routière de notre partenaire MACIF à l’aide d’un simulateur de conduite à taille réelle. Le public sera mis dans des situations de conduite (pluie, conducteur tiers ne respectant pas les distances de sécurité ou priorité…) afin d’adopter une conduite préventive adaptée à ses capacités de réaction.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues

