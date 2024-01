Nina Almberg « quatre vies de Mario Marret » Médiathèque Louis Aragon Martigues, jeudi 8 février 2024.

Nina Almberg « quatre vies de Mario Marret » Rencontre avec Nina Almberg, autrice de la BD documentaire « quatre vies de Mario Marret ». Jeudi 8 février, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

Le nom de Mario Marret n’est pas véritablement connu du grand public. L’homme a pourtant traversé les années en passant d’anarchiste, d’explorateur, de cinéaste militant à psychanalyste !

L’histoire :

Le jeune Marius assiste à une réunion de la SIA (Solidarité Internationale Antifasciste) à la Maison du Peuple locale en vue de soutenir les prolétaires anarchistes espagnols en pleine guerre civile contre la montée en puissance de Franco. Le jeune homme, anarchiste dans l’âme, y répond avec ferveur. Tant et si bien qu’il décide de se faire faire une vasectomie pour soutenir les femmes dans la grève des ventres. Plus tard, il participe aussi à des actions de sabotage et de destruction de symboles si chers au fascisme.

Ce qu’on en pense sur la planète BD :

Mario Marret est ce qu’on peut appeler un caméléon. Espion anarchise, explorateur polaire, cinéaste militant et psychanalyste, l’homme a vécu autant de vies, faisant à chaque fois table rase ou presque de la précédente. Inutile de dire que rassembler les pièces du vaste puzzle de l’histoire de Marret s’avère une véritable gageure pour le quidam. Ceci étant, la scénariste et documentariste Nina Almberg s’attarde sur les Quatre vies de Mario Marret afin d’en savoir plus sur cet homme énigmatiques aux multiples facettes. Mise en avant de saon parcours, de l’être humain et son cheminement politique !

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nina Almberg Mario barret

Editions Steinkis