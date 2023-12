Tinta et le livre enchanté et autres histoires Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Tinta et le livre enchanté et autres histoires Médiathèque Louis Aragon Martigues, 20 janvier 2024 15:00, Martigues. Tinta et le livre enchanté et autres histoires Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Médiathèque Louis Aragon A partir de 3 ans, sur inscription Tinta, est farfadet en chef du marchand de sable. Sa mission est de trouver la meilleure

histoire du monde à raconter. Le problème ? Tinta est complètement zinzin. Notre farfadet au caractère bien trempé va découvrir un livre géant dont vont s’échapper

pleins d’aventures ! Musique, improvisation avec les enfants, humour… Que se cache-t-il

dans ce fameux livre ? Venez aider notre farfadet déjantée, elle va avoir besoin de vous ! A la fin du spectacle, les enfants passeront un moment avec Tinta pour en découvrir plus sur

les personnages de son histoire à travers des lectures fantastiques ! Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

