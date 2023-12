Lecture dansée Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Lecture dansée Médiathèque Louis Aragon Martigues, 20 janvier 2024 13:00, Martigues. Lecture dansée Samedi 20 janvier 2024, 14h00 Médiathèque Louis Aragon Sur inscription Dans le cadre de la nuit de la lecture (thème : le corps) Une lecture de livres pour les enafnts pour se mettre en mouvements et sentir comment les mots font bouger le corps. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

lecture dansée nuits de la lecture Nuits de la lecture 2024

