Atelier Pilates et Relaxation Médiathèque Louis Aragon Martigues, 13 janvier 2024 09:30, Martigues.

Atelier Pilates et Relaxation Samedi 13 janvier 2024, 10h30 Médiathèque Louis Aragon sur inscription

Quelques mots sur la méthode Pilates … (sources Wikipédia)

La méthode Pilates, est un système d’activité physique développé au début du xxe siècle par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates. La méthode Pilates est pratiquée au tapis avec ou sans accessoires ou à l’aide d’appareils. Elle a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

La méthode permet de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant sur les muscles centraux qui interviennent dans l’équilibre postural, et le maintien de la colonne vertébrale. Par des exercices, on essaie de renforcer les muscles trop faibles et de décontracter les muscles trop tendus, en tenant compte du rythme de la respiration lors de l’exécution des mouvements, du bon alignement de la colonne ainsi que du maintien d’une bonne posture générale

La méthode met l’accent sur la notion d’équilibre des forces qui s’appliquent dans le corps. Un muscle tendu crée une force de traction qui va perturber les articulations sus et sous-jacentes. Et comme les muscles du corps fonctionnent principalement par paires antagonistes (action contraire), si un muscle tire trop fort d’un côté, il y a de grandes chances pour que son antagoniste soit au contraire étiré et/ou faible. Si l’on veut corriger ces forces déséquilibrantes, on doit donc corriger les groupes musculaires qui sont antagonistes. Ceci permet d’équilibrer également la posture.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Pilates relaxation