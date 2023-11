Le Noël de Jean Pain d’épice Médiathèque Louis Aragon Martigues, 16 décembre 2023, Martigues.

Le Noël de Jean Pain d’épice Samedi 16 décembre, 14h00, 15h30 Médiathèque Louis Aragon A partir de 3 ans, sur inscription

Jean Pain d’épice vit un Noël avec la joie de l’attente mais aussi beaucoup de questions : pourquoi le Père Noël s’habille en rouge et blanc ? Pourquoi la bûche ? Pourquoi on décore les arbres ?… Dans un décors en matières récupérées de jouets détournés, Jean Pain d’épice, farceur et naïf demande au père noël de lui raconter des histoires.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L'île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:00:00+01:00

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

