Concert Viento Sud Duo
Médiathèque Louis Aragon
Martigues, 9 décembre 2023

Samedi 9 décembre, 17h00
Entrée libre

La rencontre entre les deux flûtistes s’est faite naturellement guidée par une passion commune, offrant au public un voyage dans le temps et l’espace par des mélodies connues riche en rythme et en émotion. Le répertoire est notamment constitué de morceaux classiques (Bach, Purcell, Mozart…), des tangos et folklore Argentins, de la musique Brésilienne (choros et bossa nova), de la musique klezmer, du jazz, des musiques de film…

Ce duo très original permet de mettre en lumière 3 différentes flûtes : la flûte traversière “en do”, la flûte traversière alto et la flûte traversière basse (ces 2 dernières sont rarement représentées).

Après avoir fait des études classiques au conservatoire à Paris de guitare et piano, Laureen Walson a trouvé son instrument de prédilection en la flûte traversière.

Elle a puisé son inspiration à l’écoute des musiques du monde de par ses origines (Américaine de naissance, de père Israélien et de mère juive Polonaise).

Lors de son parcours musical elle a élargit son univers dans les musiques issues du Jazz, de la Soul/Pop music et des musiques Brésiliennes.

Elle se produit régulièrement dans la région dans différents groupes aux couleurs riches et variées (Soul Connections, Brasileiras, Brazilian Love Affair, Rio de Janvier, Christian Bon trio, If Quartet).

Miriam Nachtigall est flûtiste diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Buenos Aires (Argentine), sa ville natale. Elle étudie la flûte traversière dans la classe d’Alfredo Iannelli, et se perfectionne en musique de chambre.

Sa grande experience dans les musiques traditionnelles, nourrie par ses origines argentines, juives et europennes, l’ont amenée à participer de divers projets musicaux.

Miriam s’est produite en concert en Argentine et en Uruguay. En France elle collabore avec des projets allant du baroque aux musiques traditionnelles. Elle se produit régulièrement en France, Suisse, Belguique entre autres avec les groupes Bella Ciao, Irish Coffee, Milontango trio et Asa Branca.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

Concert musiques du monde

Viento sud duo