Tarkos a 60 ans ! Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Tarkos a 60 ans ! Médiathèque Louis Aragon Martigues, 5 décembre 2023, Martigues. Tarkos a 60 ans ! Mardi 5 décembre, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre Le poète Tarkos est l’enfant prodige de Martigues. Né Jean-Christophe Ginet, il a été emporté par une tumeur au cerveau en 2004 à 40 ans. Son passage en comète poursuit de marquer de son empreinte nombre de poètes. Cette figure majeure de la poésie contemporaine aurait eu 60 ans ce mardi 5 décembre 2023. L’éditrice et auteure Kristell Loquet, l’éditeur Laurent Cauwet et le poète Charles Pennequin seront réunis sur sa terre natale pour le rendre présent parmi nous. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00 Tarkos poésie Fonds Tarkos, Médiathèque Louis Aragon Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues latitude longitude 43.404268;5.051651

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/