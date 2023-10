Atelier d’initiation à la photo Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Atelier d’initiation à la photo Médiathèque Louis Aragon Martigues, 24 novembre 2023, Martigues. Atelier d’initiation à la photo Vendredi 24 novembre, 14h30 Médiathèque Louis Aragon Sur inscription Un atelier d’initiation à la photographie vous est proposé le vendredi 24 novembre 2023 à 14H30 à la médiathèque de Martigues. Vous aimez la photographie mais ne savez pas encore comment réaliser de sympathiques clichés, venez donc partager cet instant de transmission, au travers de cette séance d’initiation à la photographie. Plusieurs aspects pourront être abordés : du matériel au fondamentaux liés au triangle d’exposition, jusqu’au effet spéciaux en passant par la composition qui reste la base d’une belle photographie. Intéressé(e)s ? Venez-donc nous rejoindre (avec ou sans appareil) pour ce moment de partage technico-artistique. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T16:30:00+01:00

Atelier photo Club photo martégal

