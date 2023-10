Carnet de voyage et Vernissage Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Carnet de voyage et Vernissage Médiathèque Louis Aragon Martigues, 18 novembre 2023, Martigues. Carnet de voyage et Vernissage Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre Dans le cadre de la présentation de son exposition photographique « Regard martégal sur Madagascar », Franck GERMAIN vous convie à la représentation de son « Carnet de voyage spécial Madagascar » lors d’un moment de partage à la médiathèque de Martigues le samedi 18 novembre 2023 à 16H. Un montage vidéo vous fera découvrir ce pays au travers d’un voyage photographique projeté et commenté en musique, afin d’éveiller votre curiosité. Nous pourrons échanger sur les valeurs magnifiques et leçons de vie que peuvent nous apporter des êtres qui sont restés connectés à leur origines diverses… Cet échange sera suivi par le verre de l’amitié (à 17 h), qui marquera le vernissage officiel de l’exposition. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

Photographie Club photo Martégal

