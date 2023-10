Rencontre philosophique Vladimir Biaggi Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Rencontre philosophique Vladimir Biaggi Médiathèque Louis Aragon Martigues, 9 novembre 2023, Martigues. Rencontre philosophique Vladimir Biaggi Jeudi 9 novembre, 17h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre A la fin du XIXe siècle, un peintre alors (peu) connu sous le nom de Vincent, dont il signe ses oeuvres, s’installe à Arles, après avoir abandonné Paris. Un projet l’habite : il veut poser sur la toile un bleu profond, immobile, transparent, celui qui l’a troublé dans la peinture de Félix Ziem. L’enquête conduite par Vladimir Biaggi peut alors commencer ! Ziem vit non loin d’Arles, à Martigues, dans son atelier-mosquée pourvu de minarets, où il peint ses oeuvres de facture orientaliste.

Vincent prend la route pour Martigues, en diligence puis à pied, dans l’espoir de retrouver celui qu’il considère comme son « maître » et de connaître le secret de son bleu. Dans ce roman sensuel et coloré, Vladimir Biaggi éclaire un épisode méconnu de la vie de Van Gogh. Une présentation sera faite par l’auteur à la médiathèque Louis Aragon. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vladimir Biaggi Rencontre Vladimir Biaggi

