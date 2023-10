Exposition « Regard martégal sur Madagascar » Médiathèque Louis Aragon Martigues, 7 novembre 2023, Martigues.

Exposition « Regard martégal sur Madagascar » 7 novembre – 9 décembre Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Franck Germain, un martégal passionné par la photographie et les voyages vous propose de partager au travers d’une exposition photographique son « Regard martégal sur Madagascar » un pays magnifique, bien que parmi les plus pauvres de la planète. Vous y découvrirez la nature exceptionnelle d’un pays de traditions, avec des cérémonies émouvantes et parfois très rares… Un pays peuplé de gens vivant à différents rythmes des hauts plateaux jusqu’aux villages de pécheurs le long des côtes océaniques et du canal des Pangalanes. Cette exposition sera ponctuée par la présentation d’un « Carnet de voyage spécial Madagascar » le samedi 18 novembre 2023 à 16h, lors de son Vernissage.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

Photographie Franck Germain

Club photo Martégal – Franck Germain