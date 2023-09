Commission APORS Médiathèque Louis Aragon Martigues, 19 octobre 2023, Martigues.

Commission APORS Jeudi 19 octobre, 09h30 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

L’ Association pour la Promotion et l’Organisation du Réseau de Proximité « Santé-Précarité » organise régulièrement des commission entre professionnels médico-sociaux. C’est l’occasion de réunir des thématiques particulières comme les jeunes en difficultés, une « enfance et famille » sur les difficultés/violences familiales, une « adultes et précarités » sur les difficultés rencontrées par les personnes en précarité. Durant ces commissions des professionnels du médico-social ont l’occasion de se rencontrer, se partager leurs difficultés, et visibiliser les différentes structures. Tout ceci permet la mise en place d’un vaste réseau. Exceptionnellement, dans le cadre des semaine d’information sur la santé mentale, la commission « enfance et famille » sera ouverte au public, à la médiathèque.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:30:00+02:00 – 2023-10-19T12:00:00+02:00

Réunion publique APORS