par Sylvie Vauclaire, Astrophysicienne, Professeur Emérite à l’Université de Toulouse

Depuis quelques décennies, l’humanité découvre avec stupeur l’immensité de l’Univers dont elle fait partie et dont elle est issue. Les échelles de temps impliquées dans les processus de structuration et d’évolution du monde la dépassent de loin. Elle est pourtant capable de découvrir et de repérer des clefs lui permettant de mieux cerner ses origines au sein de cette complexité globale. Les éléments chimiques qui composent notre environnement actuel viennent du Big-Bang pour les plus légers, de l’intérieur brûlant des étoiles et de leurs explosions pour les plus lourds. Ils se sont ensuite structurés en une innombrable variété de molécules.

Comment tout cela s’est-il passé? Pourquoi et comment le chaos primordial a-t-il pu « accoucher » de structures de plus en plus complexes? D’où vient l’Univers ? D’où vient la vie ? Nous savons à présent qu’il existe des milliards de planètes dans la Galaxie; y a-t-il de la vie ailleurs ? Autant de questions fondamentales dont nous n’avons pas la réponse, mais que l’avancée des connaissances scientifiques permet de cerner de mieux en mieux.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L'île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

