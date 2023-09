Les grands télescopes d’Amérique du Sud Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Les grands télescopes d’Amérique du Sud Médiathèque Louis Aragon Martigues, 7 octobre 2023, Martigues. Les grands télescopes d’Amérique du Sud Samedi 7 octobre, 15h00 Médiathèque Louis Aragon inscription conseillée Au Chili, dans le désert d’Atacama, se trouve un des meilleurs

observatoires astronomiques du monde. Il est européen, avec une très

forte contribution française. Il s’agit du Very Large Telescope (Très

Grand Télescope): le VLT. Dans cette conférence je vous exposerai les

raisons qui ont conduit l’Europe à installer un observatoire dans

l’hémisphère Sud, l’histoire de ces observatoires. Enfin, je vous

présenterai mon expérience d’observations sur place. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 Astronomie conférence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues latitude longitude 43.404268;5.051651

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/