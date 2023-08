Bonjour Venise Médiathèque Louis Aragon Martigues, 1 septembre 2023, Martigues.

Bonjour Venise 1 – 9 septembre Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Seront mis à l’honneur 3 photographes de notre Association, mais aussi d’autres photos, le tout photographié à Venise et en France lors de nos différentes manifestations.

Photos 50×70, panneaux ludiques sur l’histoire du Carnaval et costumes sur mannequin.

avec la participation exeptionelle de Madame JANKOWENKO Olessja, Messieurs BELLAROSA Pino, BARTOLINI Pietro et CAMPI Joséphine.

Inauguration le 1er septembre à 18h

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:30:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:30:00+02:00

Flâneries au miroir exposition

JANKOWENKO Olessja