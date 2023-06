A l’eau ? Poisson au bout du fil ! Médiathèque Louis Aragon Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues A l’eau ? Poisson au bout du fil ! Médiathèque Louis Aragon Martigues, 18 juillet 2023, Martigues. A l’eau ? Poisson au bout du fil ! Mardi 18 juillet, 14h00 Médiathèque Louis Aragon gratuit, sur inscription C’est l’été, viens fabriquer un mobile de poissons confectionné avec des matières naturelles sous une ambiance musicale aquatique !

Sous un bâton de bois, tes petits poissons en carton et laine agiteront leurs nageoires au gré du vent. Une déco nature idéale pour ta chambre ! Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T15:30:00+02:00

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T15:30:00+02:00 atelier arts plastiques Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 7 Age max 9 Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

A l’eau ? Poisson au bout du fil ! Médiathèque Louis Aragon Martigues 2023-07-18 was last modified: by A l’eau ? Poisson au bout du fil ! Médiathèque Louis Aragon Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues 18 juillet 2023