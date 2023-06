Ma patrie en exil : Exposition d’un artiste iranien Médiathèque Louis Aragon Martigues, 4 juillet 2023, Martigues.

Ma patrie en exil : Exposition d’un artiste iranien 4 juillet – 11 août Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Les œuvres picturales d’Ali ont été confisquées par l’État iranien. Ali a gardé des photos en haute définition de ses tableaux. L’exposition présentera ces photos en tirage A3 ainsi que des animations numériques de ses œuvres, projetées sur un écran.

« Je ne suis pas peintre mais mon métier est d’imaginer. J’essaie d’imaginer et d’aimer vivre dans ce monde. Très vite je me suis tourné vers l’illustration et c’est pourquoi je me suis intéressé à la réalisation de films d’animation, même si les possibilités et les conditions de travail artistique dans mon pays étaient très difficiles. J’ai créé des centaines d’œuvres visuelles qui ont été prises en otage par le régime, dont certaines dont j’ai des photos, et en exil, j’ai essayé de les animer et de les recréer numériquement. Mes mains ont été gravement endommagées en prison et je dessine actuellement avec mon iPad. La collection « Ma patrie en exil » a été ma tentative de récupérer mon art de l’illustration et dans cette collection j’ai essayé de raconter l’histoire de ma vie en exil avec mes poèmes et la reconstruction de mes images ».

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

2023-08-11T10:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:30:00+02:00

Exposition Iran

Ali Zâre-Ghanatnowi