Méditation : Kirtan Kriya Jeudi 25 mai, 14h30, 16h00 Médiathèque Louis Aragon, sur inscription Pour équilibrer les hémisphères du cerveau, retrouver le calme et gagner en clairvoyance, il existe de nombreuses méditations issues de diverses traditions. Dans cet atelier nous allons expérimenter un méditation issue de la technologique yogique du Kundalini yoga : le Kirtan kriya. Il s'agit un chant de mantra (sons primordiaux), accompagné d'une série de mudras (posture des mains). La répétition des gestes et de la voix créée un flux qui relaxe, calme et concentre.

2023-05-25T14:30:00+02:00 – 2023-05-25T15:30:00+02:00

2023-05-25T16:00:00+02:00 – 2023-05-25T17:00:00+02:00 Méiditation kirtan kriya

