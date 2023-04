Grainothèque Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Grainothèque Médiathèque Louis Aragon, 20 mai 2023, Martigues. Grainothèque Samedi 20 mai, 10h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre Un jardinier amoureux des plantes viendra animer l’échange de graines et partagera avec vous ses précieux conseils pour enrichir vos balcons et jardins.

Grainothèque en partenariat avec les espaces verts de la ville. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

