Conférence conteur Provençal Médiathèque Louis Aragon, 13 mai 2023, Martigues.

Conférence conteur Provençal Samedi 13 mai, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre, dans la limite des places disponibles

A l’occasion des festivités de son soixantième anniversaire, la Capouliero nous propose le samedi 13 Mai, à 18 heures, une conférence (en français, et illustrée en provençal) qui sera animée par Jean-Luc Domenge, majoral du félibrige et ethnologue, sur le thème des « Martégalades » , ces historiettes qui moquent les gens de Martigues.

Jean-Luc Domenge qui collecte l’oralité provençale depuis une quarantaine d’années , a créé avec son ami éditeur Patrick Meyer, une collection dont ce travail sera le 14eme volume, sur la littérature orale en Provence . L’idée est d’y présenter les sources orales et écrites touchant aux chansons populaires et aux contes populaires . Après la publication des Nouvè de tradition orale, l’auteur -chercheur s’attaque au grand domaine du conte à rire ou conte facétieux.

Son premier regard porte ici sur un genre de contes très célèbre , le conte de Béotiens qui présente des histoires comiques se passant dans une localité où tous les gens sont stupides : il s’agit là des ancêtres de nos histoires belges . La capitale incontestée de ces contes de niais est bien sûr Martigues , brocardée depuis des siècles par les Marseillais . Mais il en est de même dans toute la Provence , et nous retrouvons de nombreux autres villages boucs émissaires des villes voisines . Ces contes de Béotiens existent en fait partout et sont même classés dans la classification internationale des contes ; Jean-Luc Domenge décrira la place particulière détenue par Martigues dans ce cortège de localités et contera bien sûr en provençal pour illustrer son propos sur cet aspect universel et pourtant très local du patrimoine immatériel

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Matégalades Conférence

D.R