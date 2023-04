Etranges étrangers Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Etranges étrangers Médiathèque Louis Aragon, 12 mai 2023, Martigues. Etranges étrangers Vendredi 12 mai, 17h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre, dans la limite des places disponibles Dans le cadre du Printemps des Poètes 2023, l’équipe de la CIMADE Marseille propose un moment de partage artistique et engagé « ÉTRANGES ÉTRANGERS . Poèmes, témoignages, Echanges ! L’équipe de la CIMADE Marseille vous propose un moment de partage artistique et engagée !

A l’heure où une nouvelle loi sur l’immigration arrive, il nous paraît vital de sensibiliser l’opinion aux difficultés que vivent les étrangers dans la France de 2023. Pour cela, la rencontre « Étranges, Étrangers » sera rythmée par des textes poétiques écrits par des poètes du monde entier et par des migrants des ateliers socio – linguistique de la Cimade, des chansons.

Ces textes seront dits ou lus en musique.

Une exposition de masques réalisés par l’atelier artistique de la Cimade apportera une dimension étrange et onirique à ce voyage si particulier. Enfin, des témoignages, des échanges, des informations permettront aux participants de mieux comprendre la réalité des exilés et seront suivis d’un débat. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T17:00:00+02:00 – 2023-05-12T19:00:00+02:00

2023-05-12T17:00:00+02:00 – 2023-05-12T19:00:00+02:00 Cimade migrants Cimade

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Etranges étrangers Médiathèque Louis Aragon 2023-05-12 was last modified: by Etranges étrangers Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 12 mai 2023 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône